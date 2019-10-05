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    HaberlerEge Mavibahçe’den güzel kokular yükselecek
    05.10.2019 - 02:20 |

    Mavibahçe’den güzel kokular yükselecek

    MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin geleneksel hale getirdiği, bu yıl ‘İyi Gıdalar, Gerçek Lezzetler’ temasıyla düzenlenen Gastronomi Festivali başladı. Ücretsiz festivali ziyaret edenler, keyifli atölyeler ve uzman konukların sohbetleriyle gastronominin bilinmeyen yönlerini, tariflerin püf noktasını öğrenecek.

    Mavibahçe’den güzel kokular yükselecek

    Festivalde, televizyondaki aşçılık yarışmalarından tanınan Hazer Amani ile Somer Sivrioğlu’nu yer alacak. Amani bu akşam saat 18:00’de Karbon İzi Olmayan Ege Lezzetleri, Sivrioğlu da yarın Ege’nin Kabukları workshopu ile İzmirliler ile buluşacak.

    Usta isimlerle buluşma

    Etkinlikte; Nedim Atilla, Ahmet Uhri, Ali Esad Göksel, Ekin Ozan, Gökalp Müstecaplıoğlu, Alparslan Baloğlu, Nihal Kadıoğlu Çevik ve Müjde Tönbekçi de seminer verecek. İzmir Ekonomi ve Yaşar Üniversiteleri de workshopları ile festivalde yerini alacak.

     

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    4 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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