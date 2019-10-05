Mavibahçe’den güzel kokular yükselecek

Festivalde, televizyondaki aşçılık yarışmalarından tanınan Hazer Amani ile Somer Sivrioğlu’nu yer alacak. Amani bu akşam saat 18:00’de Karbon İzi Olmayan Ege Lezzetleri, Sivrioğlu da yarın Ege’nin Kabukları workshopu ile İzmirliler ile buluşacak.

Usta isimlerle buluşma

Etkinlikte; Nedim Atilla, Ahmet Uhri, Ali Esad Göksel, Ekin Ozan, Gökalp Müstecaplıoğlu, Alparslan Baloğlu, Nihal Kadıoğlu Çevik ve Müjde Tönbekçi de seminer verecek. İzmir Ekonomi ve Yaşar Üniversiteleri de workshopları ile festivalde yerini alacak.