05.10.2019 - 02:20 |
Mavibahçe’den güzel kokular yükselecek
MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin geleneksel hale getirdiği, bu yıl ‘İyi Gıdalar, Gerçek Lezzetler’ temasıyla düzenlenen Gastronomi Festivali başladı. Ücretsiz festivali ziyaret edenler, keyifli atölyeler ve uzman konukların sohbetleriyle gastronominin bilinmeyen yönlerini, tariflerin püf noktasını öğrenecek.
Festivalde, televizyondaki aşçılık yarışmalarından tanınan Hazer Amani ile Somer Sivrioğlu’nu yer alacak. Amani bu akşam saat 18:00’de Karbon İzi Olmayan Ege Lezzetleri, Sivrioğlu da yarın Ege’nin Kabukları workshopu ile İzmirliler ile buluşacak.
Usta isimlerle buluşma
Etkinlikte; Nedim Atilla, Ahmet Uhri, Ali Esad Göksel, Ekin Ozan, Gökalp Müstecaplıoğlu, Alparslan Baloğlu, Nihal Kadıoğlu Çevik ve Müjde Tönbekçi de seminer verecek. İzmir Ekonomi ve Yaşar Üniversiteleri de workshopları ile festivalde yerini alacak.
Arslantepe Höyüğünde 5700 yıllık çocuk iskeleti bulunduMalatya’da bulunan Arslantepe Höyüğü’nde bu yıl yapılan kazı çalışmalarında tahmini olarak 5 bin 700 yıllık olduğu değerlendirilen çocuk iskeleti bulundu.