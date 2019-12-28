Menderes’i daha güvenli hale getirmek ve modern bir görünüme kavuşturmak amacıyla başlatılan çalışmalarda, 17 kilometrelik dere yatağı ıslah edildi. Dere yatakları üstüne 4 büyük köprü inşa edildi, toplam 2505 metre U kanal ve 4685 metre taban kaplama beton imalatları tamamlandı. DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, “Yapılan çalışmayla ilçe hem modern bir görünüme kavuştu hem de bölgedeki taşkın riski minimize edildi” dedi.