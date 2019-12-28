28.12.2019 - 00:17 |
Menderes’in çehresi değişti
Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nce Menderes ilçe merkezi ve mahallelerinde başlatılan dere ıslah çalışmaları tamamlandı.
Menderes’i daha güvenli hale getirmek ve modern bir görünüme kavuşturmak amacıyla başlatılan çalışmalarda, 17 kilometrelik dere yatağı ıslah edildi. Dere yatakları üstüne 4 büyük köprü inşa edildi, toplam 2505 metre U kanal ve 4685 metre taban kaplama beton imalatları tamamlandı. DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, “Yapılan çalışmayla ilçe hem modern bir görünüme kavuştu hem de bölgedeki taşkın riski minimize edildi” dedi.