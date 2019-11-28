Menderes’te tarım zirvesi

Menderes Belediyesi tarafından düzenlenen Tarımsal Kalkınma Konferansı, üreticilerin ve kooperatif temsilcilerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Köy-Koop İzmir Birliği Başkanı Neptün Soyer ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ertuğrul Tugay’ın konuşmacı olarak katıldığı konferansta kooperatiflerin önemi masaya yatırıldı.

Pazarlama sorunu var

Açılış konuşmasını yapan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, ‘Tarım ve Hayvancılık Projeleri’ başlığı altında topladıkları 12 proje için harekete geçtiklerini belirtti.

Gerçekleştirdiği sunumda kooperatiflerin önemini anlatan Soyer ise, “Türkiye’de küçük üreticiler bir araya gelmek zorunda. Köy-Koop olarak çatımızda 104 tane tarımsal kalkınma kooperatifi var. Bizim güçlenmemiz için ürettiğimiz ürünün pazarlanacak alana ihtiyacı var. Biz hep bunda zorlanıyoruz, yoksa köylümüz hiç durmadan üretiyor. O noktada da yerel yönetimler çare olmaya çalışıyor. Bizim yakaladığımız başarı hikayesinin şimdi Menderes’te yazılma zamanı, sizlere köprü olmaya hazırız” dedi. Tugay da, “Büyükşehir Belediyesi olarak kırsala verdiğimiz desteklerin toplam bedeli 1 milyar 179 milyon lirayı aştı. Bunun yaklaşık 670 milyon lirası üretici kooperatiflerinden aldığımız ürünler karşılığında kooperatiflere ödediğimiz bedel” ifadelerini kullandı.