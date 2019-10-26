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    HaberlerEgeMenemen’de derbi günü
    26.10.2019 - 01:31 |

    Menemen’de derbi günü

    TFF 1. Lig’de zirve mücadelesi veren Altay, bugün İzmir derbisinde Ekol Göz Menemenspor’la kozlarını paylaşacak.

    Menemen’de derbi günü

    Menemen İlçe Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmada Mert Güzenge düdük çalacak. Siyah beyazlılarda sarı kart cezalısı Gençer dışında eksik yok. Sarı lacivertlilerde ise sakat Semih forma giyemeyecek. İki takım tarihlerinde ilk kez resmi bir müsabakada karşı karşıya gelecek. Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, üst üste çıkacakları ikinci derbiyi de kazanarak galibiyet serisini 3 haftaya taşımak istediklerini söyledi. Karafırtınalar, “Kazanmaktan başka düşüncemiz yok” dedi. Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci ise takımına inandığını ifade etti, “İzmir’e yakışan bir derbi olmasını diliyorum” diye konuştu.

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