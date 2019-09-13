Menemen’den destek çağrısı

Sarı lacivertlilerde Sportif Direktör Cenk Laleci, İlçe Stadı’ndaki passolig gişelerinin monte işlemlerini yetiştiremediklerini ifade etti, “Akhisar maçını kendi evimizde oynamayı planlıyorduk ancak tadilat bitmedi. Taraftarımız bizi Atatürk Stadı’nda yalnız bırakmasın. Nerede oynarsak oynayalım tek düşüncemiz galibiyet olacak” dedi.
E5’te zincirleme trafik kazası, trafik kilitlendiE-5 Karayolu Haramidere Mevkiinde 7 aracın karıştığı trafik kazasında çok sayıda kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapanırken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.