BİST102.4470,52EURO6,27-0,01USD5,660,12ALTIN272,77-1,40
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeMenemen’den destek çağrısı
    13.09.2019 - 01:10 |

    Menemen’den destek çağrısı

    Ege derbisinde Akhisarspor’u İzmir Atatürk Stadı’nda ağırlayacak Ekol Göz Menemenspor, taraftara destek çağrısında bulundu.

    Menemen’den destek çağrısı

    Sarı lacivertlilerde Sportif Direktör Cenk Laleci, İlçe Stadı’ndaki passolig gişelerinin monte işlemlerini yetiştiremediklerini ifade etti, “Akhisar maçını kendi evimizde oynamayı planlıyorduk ancak tadilat bitmedi. Taraftarımız bizi Atatürk Stadı’nda yalnız bırakmasın. Nerede oynarsak oynayalım tek düşüncemiz galibiyet olacak” dedi.

    E5’te zincirleme trafik kazası, trafik kilitlendiE-5 Karayolu Haramidere Mevkiinde 7 aracın karıştığı trafik kazasında çok sayıda kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapanırken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.
    daha fazla video için
    12 Eylül 2019 Magazin Bülteni12 Eylül 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Otobanda panik... Küle döndü!

    Otobanda panik... Küle döndü!

    Cuma mesajları 2019! Kısa sms, yeni, anlamlı ve resimli Cuma mesajı ve sözleri

    Cuma mesajları 2019! Kısa sms, yeni, anlamlı ve resimli Cuma mesajı ve sözleri

    2019 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM son dakika açıklaması...

    2019 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM son dakika açıklaması...

    Meteoroloji uyarmıştı! Başladı

    Meteoroloji uyarmıştı! Başladı

    Sıradaki Haber