Menemen’den destek çağrısı

Sarı lacivertlilerde Sportif Direktör Cenk Laleci, İlçe Stadı’ndaki passolig gişelerinin monte işlemlerini yetiştiremediklerini ifade etti, “Akhisar maçını kendi evimizde oynamayı planlıyorduk ancak tadilat bitmedi. Taraftarımız bizi Atatürk Stadı’nda yalnız bırakmasın. Nerede oynarsak oynayalım tek düşüncemiz galibiyet olacak” dedi.