BİST102.6180,76EURO6,230,34USD5,680,11ALTIN274,42-2,21
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeMerkezefendi Belediyesi Denizli Basket kupayı aldı
    26.09.2019 - 02:20 |

    Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket kupayı aldı

    Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket kupayı aldı

    Denizli'de düzenlenen Angel's Park Turnuvası'nda ev sahibi Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Konyaspor'u mağlup ederek şampiyon oldu.

    Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Merkezefendi Belediyesi Basket tarafından PAÜ Arena’daki turnuvada, son maçta, ev sahibi ile Konyaspor karşılaştı. Karşılaşmadan 76-52 galip ayrılan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket şampiyonluğa ulaştı. Turnuvada Petkimspor ikinci, Konyaspor üçüncü, Fethiye Belediyespor ise dördüncü oldu. İlk maçta Lokman Hekim Fethiye Belediyespor’u 74-64 mağlup eden, ikinci maçta Petkimspor’a 71-69 yenilen Denizli Basket, son maçında Konyaspor’u 76-52 yenip turnuvanın birincisi olmayı başardı.

    Petkimspor ikinci oldu

    Hotel Angel's Park Basketbol Turnuvası'nın son gününde Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket ile Konyaspor şampiyonluk mücadelesine çıktı. Merkezefendi Belediyesi Basket takımı, devreyi 39-29 galip kapattı. Yeşil mavililer, rahat bir oyun ortaya koyup maçı 76-52 kazandı ve turnuvanın şampiyonu oldu. Petkimspor ikinci, Konyaspor üçüncü, Fethiye Belediye dördüncü oldu.

    IMF'nin yeni başkanı belirlendiUluslararası Para Fonu (IMF) Başkanlığına Bulgar asıllı Kristalina Georgieva seçildi.
    daha fazla video için
    25 Eylül 2019 Magazin Bülteni25 Eylül 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Korkunç! Canlı yayında pompalı tüfekle intihar etti

    Korkunç! Canlı yayında pompalı tüfekle intihar etti

    Benim Adım Melek 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Benim Adım Melek konusu ve oyuncu kadrosu

    Benim Adım Melek 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Benim Adım Melek konusu ve oyuncu kadrosu

    Kuzgun 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Kuzgun 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Afili Aşk 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Afili Aşk 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Sıradaki Haber