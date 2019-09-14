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    HaberlerEgeMerkezefendi potada gümbür gümbür
    14.09.2019 - 02:38 |

    Merkezefendi potada gümbür gümbür

    Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket takımı, ilk hazırlık maçında Akhisar karşısında sahadan 84-80 galip ayrıldı.

    Merkezefendi potada gümbür gümbür

    Maç boyunca rakibine üstün olan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket’te maçın en skorel ismi ise 25 sayı ile Deniz Can oldu. Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Baş Antrenörü Şahin Ateşdağlı, hazırlık dönemini çok iyi geçirdiklerini belirtti. “Lig öncesi bol bol hazırlık maçları oynayarak kendimizi test ediyoruz. Bizim amacımız ligi ilk 4 içinde bitirebilmek. Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket takımı her zaman iddialı olmuştur, olmaya da devam edecek” diye konuştu.

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