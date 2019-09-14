14.09.2019 - 02:38 |
Merkezefendi potada gümbür gümbür
Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket takımı, ilk hazırlık maçında Akhisar karşısında sahadan 84-80 galip ayrıldı.
Maç boyunca rakibine üstün olan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket’te maçın en skorel ismi ise 25 sayı ile Deniz Can oldu. Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Baş Antrenörü Şahin Ateşdağlı, hazırlık dönemini çok iyi geçirdiklerini belirtti. “Lig öncesi bol bol hazırlık maçları oynayarak kendimizi test ediyoruz. Bizim amacımız ligi ilk 4 içinde bitirebilmek. Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket takımı her zaman iddialı olmuştur, olmaya da devam edecek” diye konuştu.
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