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    HaberlerEgeMeslek sahibi yapan kurslar için geri sayım
    20.10.2019 - 00:07 |

    Meslek sahibi yapan kurslar için geri sayım

    Torbalı Belediyesi, hem işsizlik hem de yaşanan kalife eleman sorununu ortadan kaldırmak için harekete geçti.

    Meslek sahibi yapan kurslar için geri sayım

    Torbalı Belediyesi, İzmir Büyükşehir’in Meslek Fabrikası projesini hayata geçirdi. Bu çerçevede belediye; kuaförlük, unlu mamuller, manikür-pedikür, düz dikiş, overlok-reçme ve dünya kahveleri gibi genel kurslar ile ön muhasebe, bilgisayarlı muhasebe ve bilgisayar operatörlüğünün yer aldığı teknik kurslar vermeye başlayacak. Alanında uzman eğitmenlerin vereceği kurslar için Torbalı Belediyesi Çaybaşı Hizmet Binası’nda başvurular kabul ediliyor.

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