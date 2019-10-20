20.10.2019 - 00:07 |
Meslek sahibi yapan kurslar için geri sayım
Torbalı Belediyesi, hem işsizlik hem de yaşanan kalife eleman sorununu ortadan kaldırmak için harekete geçti.
Torbalı Belediyesi, İzmir Büyükşehir’in Meslek Fabrikası projesini hayata geçirdi. Bu çerçevede belediye; kuaförlük, unlu mamuller, manikür-pedikür, düz dikiş, overlok-reçme ve dünya kahveleri gibi genel kurslar ile ön muhasebe, bilgisayarlı muhasebe ve bilgisayar operatörlüğünün yer aldığı teknik kurslar vermeye başlayacak. Alanında uzman eğitmenlerin vereceği kurslar için Torbalı Belediyesi Çaybaşı Hizmet Binası’nda başvurular kabul ediliyor.
Pencereden atlayan kadını yakalamak isterken...Zeytinburnu'nda psikolojik sorunları olduğu belirtilen 32 yaşındaki Fulya B., pencereden atladı. Esnaf İbrahim Türkeli düşen kadını havada yakalamak isterken ağır yaralandı.