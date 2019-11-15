15.11.2019 - 02:08 |
‘Metro hayalimiz gerçeğe dönüşüyor’
Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, seçim vaatleri arasında en ön sırada yer alan Gaziemir metrosuyla ilgili olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ihaleye çıkmasının sevindirici bir gelişme olduğunu belirtti, “Gaziemir metrosu hayalimiz gerçek oluyor. İlçemiz için çok özel bir adım” dedi.
İhaleyi mutlulukla karşıladıklarını belirten Arda, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’e halkımız adına çok teşekkür ediyorum” dedi.
Sokak ortasında dehşet! Kurşun yağdırdılarŞişli'de, sokakta yürüyen iki kişi, bir otomobilden edilen ateş sonucu ağır yaralandı. Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.