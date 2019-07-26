BİST102.045-1,37EURO6,370,04 USD5,710,07ALTIN259,22-0,94
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge‘Milli birliği ortaya koyalım’
    26.07.2019 - 01:49

    ‘Milli birliği ortaya koyalım’

    ‘Milli birliği ortaya koyalım’

    AK Partili Hamza Dağ, S-400 konusunda parti kimliğinden arınmak gerektiğini söyledi.

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, S-400 hava savunma sistemi alımı ve Doğu Akdeniz’deki gelişmelere ilişkin “Burada siyasi düşüncelerden, parti kimliklerinden arınarak ülke siyaseti, milli birlik ve beraberlik ortaya koymamız lazım” dedi.

    İzmir Medya Platformu’nun 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla Bornova Öğretmenevi’nde düzenlediği etkinlikte gazetecilerle bir araya gelen Dağ, Türkiye’nin önünde seçimsiz bir 4 yıl olduğunu, bu sürede 2023 vizyonunun büyük oranda gerçekleştirilmesi için önemli fırsatlar bulunduğunu söyledi. Dağ, S-400 ve Doğu Akdeniz konusunda son döneme kadar muhalefetten çok destekleyici bir çaba görmediklerini belirtti. - AA

    ‘Ekonomimizdeki suikastlar atlatıldı’

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı ve beraberindeki heyet ile birlikte Menderes ve Torbalı’daki üye işyerlerini ziyaret etti. MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, “İşyerlerinde AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ’la birlikte geziyoruz” dedi. Hamza Dağ, “Bizi mutlu eden faktör, işadamlarımızın ve üreticilerimizin, ekonomimize yönelik suikastların atlatıldığına dair farkındalıkları oldu” dedi.

    Eskişehir’de kan donduran cinayetEskişehir'de, Afganistan uyruklu bir erkek şahsın parçalara ayrılarak valizlere konulmuş cesedi bulundu.
    daha fazla video için
    Tedavisi yapılan "Çayır delicesi" doğaya salındıAmasya'nın Suluova ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunduktan sonra tedavi edilen 4 Çayır delicesi kuşu doğaya salındı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Otomobille gelip evinin önünde öldürdüler

    Otomobille gelip evinin önünde öldürdüler

    Samsun'da damat dehşeti! Kayınpederinin parmağını bıçakla kopardı

    Samsun'da damat dehşeti! Kayınpederinin parmağını bıçakla kopardı

    Meteoroloji yeni hava durumunu yayımladı! Yurt genelinde hava sıcak ama...

    Meteoroloji yeni hava durumunu yayımladı! Yurt genelinde hava sıcak ama...

    YKS son tercih günü ne zaman? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? 2019 YKS tercih robotu

    YKS son tercih günü ne zaman? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? 2019 YKS tercih robotu

    Sıradaki Haber