‘Milli birliği ortaya koyalım’

AK Partili Hamza Dağ, S-400 konusunda parti kimliğinden arınmak gerektiğini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, S-400 hava savunma sistemi alımı ve Doğu Akdeniz’deki gelişmelere ilişkin “Burada siyasi düşüncelerden, parti kimliklerinden arınarak ülke siyaseti, milli birlik ve beraberlik ortaya koymamız lazım” dedi.

İzmir Medya Platformu’nun 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla Bornova Öğretmenevi’nde düzenlediği etkinlikte gazetecilerle bir araya gelen Dağ, Türkiye’nin önünde seçimsiz bir 4 yıl olduğunu, bu sürede 2023 vizyonunun büyük oranda gerçekleştirilmesi için önemli fırsatlar bulunduğunu söyledi. Dağ, S-400 ve Doğu Akdeniz konusunda son döneme kadar muhalefetten çok destekleyici bir çaba görmediklerini belirtti. - AA

‘Ekonomimizdeki suikastlar atlatıldı’

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı ve beraberindeki heyet ile birlikte Menderes ve Torbalı’daki üye işyerlerini ziyaret etti. MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, “İşyerlerinde AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ’la birlikte geziyoruz” dedi. Hamza Dağ, “Bizi mutlu eden faktör, işadamlarımızın ve üreticilerimizin, ekonomimize yönelik suikastların atlatıldığına dair farkındalıkları oldu” dedi.