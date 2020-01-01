01.01.2020 - 00:00 |
Milli futbolcunun nikâhını Başkan Soyer kıydı
İspanya La Liga ekiplerinden Celto Vigo’da forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu ile İspanya Xuvenil Teis Voleybol Takımı’nda oynayan Melisa Kerman, Kaya İzmir Thermal & Convention’da düzenlenen düğün töreni ile hayatlarını birleştirdi.
Düğünde Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Bayram Bektaş gibi isimler de milli futbolcuyu yalnız bırakmadı. 27 Haziran 2019 tarihinde nişanlanarak evlilik yoluna giren Okay Yokuşlu ile Melisa Kerman çiftinin nikâh şahitliğini Türkiye Cumhuriyeti İspanya Büyükelçisi Cihad Erginay, Altay Spor Kulübü’nün eski efsane futbolcularından Zafer Bilgetay, Yunanistan’ın Aris Voleybol Takımı oyuncusu Ece Hocaoğlu ve KSK Voleybol oyuncusu Buket Yılmaz üstlendi.
Çiftin nikâhını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kıydı.
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