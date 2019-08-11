Minik sanatçılara sertifika

Folkart Gallery Koordinatörü Fahri Özdemir, “Sanata ve sanatçılara gösterdiğimiz özel ilgimizi devam ettireceğiz. Özellikle geleceğimiz olan çocuklarımızın sanatla iç içe bir yaşam sürmeleri bizim en büyük dileğimiz” dedi. Özdemir, 2015 yılından günümüze kadar Folkart Gallery olarak 750 çocuğa sanatı sevdirmek ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak adına eğitim verdiklerini söyledi. Kursa katılan her bir öğrenci için ağaç dikildiğine dikkat çekti.