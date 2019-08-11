11.08.2019 - 02:47
Minik sanatçılara sertifika
Folkart Gallery’nin bu yıl 5’incisini düzenlediği ücretsiz resim, mask ve heykel kursuna katılan 150 çocuk düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.
Folkart Gallery Koordinatörü Fahri Özdemir, “Sanata ve sanatçılara gösterdiğimiz özel ilgimizi devam ettireceğiz. Özellikle geleceğimiz olan çocuklarımızın sanatla iç içe bir yaşam sürmeleri bizim en büyük dileğimiz” dedi. Özdemir, 2015 yılından günümüze kadar Folkart Gallery olarak 750 çocuğa sanatı sevdirmek ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak adına eğitim verdiklerini söyledi. Kursa katılan her bir öğrenci için ağaç dikildiğine dikkat çekti.
Gurbetçi aileye dinlenme tesisinde saldırıAvusturya'dan tatile geldikleri memleketleri Kahramanmaraş'ta pikniğe giden Koyuyeşil ailesi, oturdukları çardağın kırılması nedeniyle işletme sahiplerinin saldırısına uğradı. Olayda aralarında çocukların da olduğu 12 kişi yaralandı, 12 kişi ise gözaltına alındı
Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri başlıyor!Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu ve en değerli markası Türk Hava Yolları, Açıkhava konserleri ile müziğin dev isimlerini Harbiye Sahnesi’nde buluşturacak. Poll Production organizasyonuyla bu yıl ilki gerçekleşecek olan Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri, 21-30 Ağustos tarihleri arasında birbirinden değerli sanatçıları Harbiye’de ağırlayacak.