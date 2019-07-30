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    HaberlerEgeMinik sporcular temelden yetişiyor
    30.07.2019 - 01:17

    Minik sporcular temelden yetişiyor

    Minik sporcular temelden yetişiyor

    Bornova Belediyesi minik bedenleri geleceğe hazırlamak için ‘Hareket Eğitimi Kursu’ açtı. 30 Temmuz’da başlayacak kurslar, haftada 2 gün birer saat olarak gerçekleştirilecek. Mini trambolin, cimnastik çemberi, sünger top, minyatür futbol kalesi, kedi merdiveni, denge minderi gibi materyallerle verilecek eğitimlere katılacak çocukların; kurs sonunda sıçrama, esneklik, kuvvet, isabet, denge gibi becerileri test edilecek. Uzman antrenörler tarafından verilecek eğitimlerle temel hareket yeteneği geliştirilen çocuklar ilgi alanlarına göre Bornova Belediyesi spor okullarının diğer branşlarına yönlendirilebilecek. Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Çocuklarımız kendilerini keşfedecek ve daha iyi ifade edebilecekler. Problem çözme yetenekleri gelişecek” dedi.

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