Mordoğan-Foça’ya bir gemi daha

Yeni sefer programına göre Karşıyaka ve Konak’tan aynı saatlerde birer gemi Foça ve Mordoğan seferine başlayacak.

Gemilerden biri Konak İskelesinden, diğeri Karşıyaka’dan 08.25’te hareket edecek. 08.40’ta Karşıyaka’dan kalkan gemi Konak’a, Konak’tan kalkan gemi de Karşıyaka’ya uğrayacak. Dönüş seferi, Mordoğan ve Foça’dan iki ayrı gemiyle yapılacak.

Yolculuk ücreti 18 lira

Konak kalkışlı gemi 10.00’da Foça’da olacak, 10.40’ta Mordoğan’a varacak. 18.30’da Mordoğan’dan hareket ederek 19.20’da Foça’ya dönecek; 19.30’da hareket ederek 20.50’de Konak’a, 21.05’te Karşıyaka’ya dönecek.

Binişlerde, yolcuların İzmirim kartlarından 18 lira ücret alınacak. Mordoğan ve Foça arasında seyahat edecek yolculara, inişlerinde 6 lira iade edilecek.