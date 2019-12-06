Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Konak Belediyesi ve İzmir Kadın Kuruluşları Birliği tarafından düzenlenen ‘Kadın Yoksa Demokrasi Yok’ paneline konuşmacı olarak katıldı. Siyasete girmesinin sebebini toplumun her köşesine dokunmak olduğunu söyleyen Başkan Sengel, Sürekli Eğitim ve Kişisel Gelişimi Destekleme Derneği’nin (SEGEM-DER) kurucu başkanı olduğunu hatırlattı, “Amacım toplumsal engellilere el uzatabilmekti. Kadınları da toplumsal engelli olarak tanımlıyorum. Bu yüzden eşinden şiddet gören kadınlarımıza uzun süre ücretsiz hukuksal destek verdim” dedi. Sengel, motivasyon kaynağının ne olduğu sorusuna da, “Benim motivasyon kaynağım en çok kadınlar ve çocuklardır” şeklinde yanıt verdi.