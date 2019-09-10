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    HaberlerEge‘Mücadeleyi bilimle sürdürmeliyiz’
    10.09.2019 - 04:05

    ‘Mücadeleyi bilimle sürdürmeliyiz’

    ‘Mücadeleyi bilimle sürdürmeliyiz’

    Burhaniye’nin düşman işgalinden kurtuluş tarihi 8 Eylül, düzenlenen törenlerle kutlandı. Atatürk anıtına çelenk konulmasının ardından İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan törende konuşan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “İlçemiz Kuvayı Milliye’nin karargâhı olarak tarihin şanlı sayfalarında adımızı yazdırdı. Burhaniye halkı ve efeleri yiğitçe savaştı. 97 yıl önce topla tüfekle verdiğimiz bağımsızlık mücadelesini, bugün ilimde ve bilimde Türk milletine yakışır şekilde vermeliyiz” diye konuştu. Kutlamalar kortaj yürüyüşü, halk oyunları gösterileri ve şiir dinletileriyle sürdü. Progrma, aat 21.30’da Cumhuriyet Meydanı’nda Faruk Demir konseriyle son buldu.

    Kıbrıs gazisi hemşire

    Kıbrıs Barış Harekatı’na hemşire olarak katılan gazi Gülten Tosun (82), törende ilgi odağı oldu. Ayvalık’ta yaşadığını belirten Tosun, “Rahmetli babam da İstiklal Savaşı gazisiydi. Kıbrıs çıkarmasında, Ertuğrul gemisinde hemşire olarak görev yaptım. Şu anda hayatta olan 14 dolayında kadın gazi olduğunu biliyorum” dedi.

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