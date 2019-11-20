Mucize üçüzler artık sağlıklı

Ceren hemşire, hamileliğin 27’nci haftasında üçüzlerini dünyaya getirdi. Işık çifti, hiç su bulunmayan kesede büyüyen kızlarına Defne, diğer kızlarına Ece Su, oğullarına da Tunç ismini verdi. Üçüzler, 2 ay boyunca kuvözde kaldı. Anne Işık, kuvözde geçen iki ayın sonunda 780 gram doğan Defne’nin 1500, 960 gram doğan Ece Su’nun 1860 ve 1100 gram doğan Tunç’un ise 1980 gram ağırlığa ulaştığını, Defne’nin de solunum cihazından çıkarıldığını söyledi.

İki ayın sonunda üçüzlerini ilk kez eşiyle birlikte kucaklarına aldıklarını belirten Ceren Işık, “Dünyaya gelene kadar bizim için endişeli bir süreç oldu. Ama çok şükür kucağımıza aldık” dedi. Kent Hastanesi’nde üçüzlerin doğumunu gerçekleştiren Op. Dr. Salim Şehirali de, Defne’nin hiç su kalmamış kese içinde yaşama asıldığı kaydetti, “Defne, bir mucize bebek” diye konuştu. l MELİS KARAKUZULU DHA