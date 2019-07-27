Muğla üretecek üretici kazanacak

Muğla Büyükşehir, tarım faaliyetlerine doğrudan dokunacak ‘Tarlanıza Geliyoruz’ projesini hayata geçiriyor, tohumdan hasada kadar üreticilerin yanında olmayı hedefliyor. Tarım Laboratuvarı, Yerel Tohum Merkezi, Koku Vadi Projesi, Meyve sebze kurutma tesisi, mera projesi, yem, fidan desteği, alım garantili çiçek üretimi ve daha birçok hizmeti ile Muğla genelinde tarımda üreticilerin yanında olan Büyükşehir Belediyesi Tarlanıza Geliyor projesiyle ili 5 bölgeye ayıracak. Her bölgeden bir teknik ekibin sorumlu olacağı projeyle sürekli tarla ziyaretleriyle üreticilerin tarımsal faaliyetlerinde birebir yanında bulunulacak ve her türlü sorununa destek olunacak.

Analiz laboratuvarı

1.bölge olarak belirlenen Yatağan-Kavaklıdere-Menteşe-Ula ilçelerinde başlatılan proje, tüm Muğla geneline yayılacak.

Bölgelerden sorumlu teknik personeller hastalık-zararlı kontrolü ve mücadelesi, toprak, bitki ve su numunesi alımı, tarımda uygun mekanizasyon teknikleri, bölgelerde alternatif tarım ürünü denemeleri gibi çalışmaları yürütecek ve teknik destek konusunda her daim üreticinin yanında olacak.

Yerel tohum merkezi

Hastalık ve zararlılar yerinde tespit edilerek uygun mücadele yöntemleri belirlenecek, tespiti yapılamayan hastalık ve zararlı bitki parçaları Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Tohum Test ve Bitki Koruma Laboratuvarı’nda analizlere tabi tutularak teşhis işlemi yapılacak. Erken teşhis ve analizler sayesinde gereksiz tarım ilacı ve gübrelemenin de önüne geçilmesi planlanıyor. Köylünün toprağını değil ürününü satması için, verimli toprakların hakkını vermek için üreticinin yanında olmayı sürdüreceklerini vurgulayan Başkan Osman Gürün, “Üreten köylünün tekrar milletin efendisi olması için üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Muğla üretecek, çiftçimiz kazanacak” diye konuştu