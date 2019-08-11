Saygılı, “Bayramlar, sevgi ve kardeşlik bağlarımızı güçlendiren, birlik, beraberlik, paylaşma, dayanışma ve rahmet günleridir. Onun için ailemiz, akrabalarımız ve yakınlarımızla zaman geçirmeli; sevgi ve merhamete muhtaçların sevinci olmalıyız” dedi.