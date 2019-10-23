23.10.2019 - 00:37 |
‘Muhtarlarla uyum içinde çalışıyoruz’
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, muhtarlarla bir araya geldi.
Toplantıda kentin sorunları masaya yatırıldı, çözüm önerileri konuşuldu. Muhtarların demokrasinin temel taşı olduğunu söyleyen Başkan Çerçioğlu, “Tüm muhtarlarımızın günü kutlu olsun. Hep birlikte, el ele vererek daha güzel bir Aydın’ı inşa edeceğiz” dedi.
Bolu'da şüpheli çanta alarmıBolu'da, kentin en işlek meydanında unutulan sırt çantasını görenler durumu polise bildirdi. Çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından bomba imha uzmanınca fünye ile patlatılan çantanın içinden defter ve kitap çıktı.