‘Muhtarlarla uyum içinde çalışıyoruz’

Toplantıda kentin sorunları masaya yatırıldı, çözüm önerileri konuşuldu. Muhtarların demokrasinin temel taşı olduğunu söyleyen Başkan Çerçioğlu, “Tüm muhtarlarımızın günü kutlu olsun. Hep birlikte, el ele vererek daha güzel bir Aydın’ı inşa edeceğiz” dedi.