Namaglup lider rakip tanımıyor

Bülent Buda: Çocuklar koşuyor, yaratıyor, dört gol atıyor bense yenilen iki gole takılı kalıyorum. Futbolun çok bilinen gerçeğidir. Bir takım bütün halinde abanıyorsa rakibinin üzerine arkasında açıkların oluşması doğaldır. Neyse şaka bir yana tutarlı, bilinçli, yaptıkları işi önemseyerek haftaları birer birer geride bırakarak mutlu sona hızla, istekle, sevgiyle, özlemle yaklaşıyorlar. Manisa’nın yaşamsal gereksinimi bu şampiyonluk. O şampiyonluk sonrası her şey daha güzel olacak.



Fatih Tanfer: Lider Manisa Fk, Samsunspor’un 4 puan farkla liderliğini devam ettirdi. Zahit, Onur, Dilaver ve Mehmet Yılmaz’ın golleriyle Pendikspor’u 4-2 yendi ve puanını 25’e çıkardı. Bu grupta müthiş bir yarış sürüyor. Yıl sonuna kadar devam edeceği görülüyor. Manisa FK’nın en büyük avantajı üretkenliği ve akıllı oyunu. Enerjileri çok yüksek. Ancak ben bu hafta liderin bana göre eksik bir noktasından bahsetmek istiyorum. Evinde oynadığı maçlarda Hekimoğlu Trabzon’dan 3, 1922 Konyaspor’dan 2 ve son olarak da Pendikspor’dan 2’şer gol yedi. Bu kadar yenilen gol, beni sonraki maçlar için endişeye itiyor. Bu kadar gol yemenin çözümlerini ve nedenlerini bulmak, Manisa FK’nın en büyük hayali olan şampiyonluk yolunda önemli bir engeli aşılması anlamına gelir.



Mehmet Demirtaş: Manisa FK gerçekten hırs küpü. 9 maçta aldığı 8 galibiyet ve 1 beraberlik ile zirveye adeta damga vurdular. Bu koca yürekli oyunculara gerçekten şampiyonluk yakışır. Yönetim, teknik birim ve oyuncuların tümü terinin son damlasına kadar mücadele ediyor ve tek bir hedefe kilitlenmişler. Gelinen bu noktada ayaklar yere sağlam basarak, rehavete kapılmadan Başkent Akademi deplasmanında da puan ve puanlarla döneceklerine inancımız tam.



Uşakspor’dan acı fren









Bülent Buda: Fena halde vurgun yediler. Üst sıralarla giderek arayı açıyorlar. Uşak yine sıralamanın ortalarında ve sıradanlaşmaya başladı. Nedenlerini bilmemiz olanaksız ama takımdaki istikrarsızlık bir yaşam biçimi gibi. Fazlası olmuyor. Hiç olmazsa sıralamanın ortasında gezinerek kötü rüya görmesinler. Dileğimiz o dur.



Fatih Tanfer: Hafta içerisinde TFF tarafından silinen 3 puan ve onun getirdiği moralsizlik elbette Uşakspor’u etkiledi. Kastamonuspor güçlü bir takım. Ancak maçı 2-1’e getirdikten sonra Vedat’ın oyundan ihracı ile 10 kişi kaldı ve 1 dakikada yenilen iki gol ile 4-1 mağlup oldu. Hiç de iyi olmadı. 10 puan ile 11. sırada. Bu hafta evinde 14 puanlı Bayburt ile oynuyor. Tehlikeli bölgeden uzaklaşmak ve kendini bulmak adına seyircisine 3 puanı armağan etmek zorunda olduğuna inanıyorum..



Mehmet Demirtaş: Uşakspor maalesef sezon başından itibaren sakatlıklarla boğuşuyor. Bu talihsiz sakatlıklar yüzünden baktığımız zaman Uşakspor 2 maç üst üste aynı 11’i ile sahaya çıkamadı. Buna rağmen oynadığı 9 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Puan cetvelinde 10 puanla 11. sıradaki yerini aldı. Bu haftaki rakip Bayburt Özel İdare. Uşakspor’un özellikle devre arasına kadar zamana ve de güçlü taraftarının desteğine her zamankinden fazla ihtiyacı var. Ben inanıyorum ki ligin ikinci yarısında futbolu ve coşkulu taraftarıyla bambaşka bir Uşakspor izleyeceğiz.



SİYAH İNCİLER EVİNDE DEVLEŞTİ



Bülent Buda: Zorlu maç. Net skor. Güçlü, sert takımların olduğu bir grupta oynuyorlar. Salt oyuncu kalitesi yeterli değil. Güçlü kaslarla, yarışmacı kimliği olan futbolcuların takımları, yarışmayı önde götürecek. Nazilli iyi bir takım. Devamlılık, vazgeçmemek çok değerli. O nedenle salt futbolcular değil, tüm Nazillili sporseverler olayın içinde olmalı. Dayanışma ile bu sezon bir üst lige çıkmak ne güzel bir düş değil mi? O düşü gerçeğe dönüştürmek olanaklı.



Fatih Tanfer: Futbol böyle bir şeydir malesef. Nazilli evinde yaptığı puan kayıplarına yenisini Diyarbekir karşısında ilave edecekken, 85. dakikada Yunus Uysal’ın 1 dakikada attığı iki gol ile maçın 3-1 kazanılması ve seyircinin coşkusu muhteşemdi. Kesinlike Nazilli’nin gücünü ve seyirci desteğinin bu yarışta etkili olacağını ve lüzumsuz puan kayıpları olmadıkça hedefe ulaşacaklarına eminim.



Mehmet Demirtaş: Nazilli Belediyespor, geçtiğimiz hafta Darıca deplasmanında kaybettiği 3 puanı, seyircisi önünde en güzel şekilde telafi etti diyebiliriz. 3 golle alınan 3 puan en keyiflilerindendir. Hele bir de seyircinizin önündeyseniz. Kutlarım Naz Naz’ı.



Üzümlü arma kanatlandı



Bülent Buda: Gol sayısının değil, kazanılan puan sayısının değerli ve önemli olduğu bir süreç yaşıyor Cİ Group Buca’da ya da 1922 Tire’de. Takım olma duygusunu özümsemek için önce birlikte kazanmaları gerekiyor. Açık söylemek gerekirse böylesine devşirme yöntemlerle ortaya çıkan kurumlar, kısa sürede başarıyı yakalayamıyor. Yaşadıkları yalpalama ve yapılanma sürecini ne denli kısa sürede aşarlarsa, takım olma bilinci de elde edilir. Futbolda da galibiyetler bu süreci hızlandırıyor. Sonuç olarak ortadaki manzaraya baktığımızda kimsenin sırtında yumurta küfesi yok. Başkan Cihan Aktaş dışında.



Fatih Tanfer: Ci Group Buca Cafercan’ın attığı golle 1-0 yendi ve 3 puanı kazandı. Puanını 16’ya çıkardı. Lider Serik BLD’si ile puan farkını 4’e indirdi. Buca’nın bu kadro yapısını daha iyi organize edip, oyunda temposunu arttırması ile şampiyonluk yarışının içinde olacaklar. Kızılcabölük maçında Buca’nın iki net penaltısının verilmediğini, internet medyasında izledim. Hem de birincisinde hem penaltı hem Kızılcabölüklü defans oyuncusunun ihracı olmalıydı. Ci Group Buca adına olumlu olan yaptığı press ve zaman zaman sergilenen coşkulu oyun anlayışıydı. Takım olarak topla oynamada üstünlüğü vardı. Öne geçtikten sonra oyunu rolentiye aldı ve enerjisini maçın genelinde olumlu kullandı. Eğer Buca dinamik oyun tarzını ve süresini arttırıp, tecrübeli oyuncularla genç ve yetenekli oyuncuların katkısının en üste çıkarırsa müthiş bir güce sahip olacak. Her şey kendi ellerinde. Bu hafta Silviri deplasmanında 5 golle galip gelen ligin 2. sırasındaki Artvinspor ile çıkıyor maça. Eğer sizin şampiyonluk hedefiniz varsa, böylesi önemli ve şampiyonluk yarışını etkileyecek maçlardan puan ve puanlarla ayrılmak zorundasınız. Ben Buca’nın bu güçte olacığına inanıyorum.



Mehmet Demirtaş: Geçtiğimiz hafta Yomraspor’u tek golle geçen Buca, Bu hafta evinde Kızılcabölükspor’u da tek golle geçerek 2’de 2 yaptı. En önemlisi de alınan 6 puanla hayata döndüler. Üstlerine çektikleri eleştiri oklarını böylelikle biraz olsun başka yöne çektiler. Takım sezona gerçekten çok iddialı başladı. Özellikle kazanmaya ve başarıya odaklı bir kadro kurmak için en doğru adımları atan Başkan Cihan Aktaş’ın emekleri meyvelerini veriyor diyebiliriz. Buca gerçekten çok etkili bir takım. İzleyen herkesi deyim yerinde ise oyunun içinde tutuyor. Her maça mutlak galibiyet için çıkıyorlar ve sahada kazanmak için büyük mücadele veriyorlar. Kazanma mücadelelerini de son 2 maçta olduğu gibi 3 puanla taçlandırınca ise destekleyen herkese keyif veriyorlar. Ben umuyorum ki maç kazanmayı alışkanlık haline getirip, galibiyetleri seriye alacaklar. Ligin geri kalanında sağlam adımlarla yürüyecekler.



Harikasın









Bülent Buda: Harika bir skor. Takım kendine geldi. Şampiyonluk adayını devirmek az şey değil. Yarışma kültürüne yeniden ulaştı takım. İstikrarlı bir sürecin başlangıcı diyebiliriz. Bu çocuklar uzun süredir bir arada. O birliktelikleri daha büyük bir başarının yarıtıcısı olmak için zihinsel dünyalarına çok şey katacak. Bu aşamada takımın arkasında durmak. Kesintisiz desteğin koşullarını oluşturmak çok önemli. Bu bağlamda biz yine maç maç konuşalım. Yani hemen uçmayalım diyorum.



Fatih Tanfer: Karşıyaka-Kocaelispor maçını izleyenlerin her iki takımın seyircisinin maç öncesi ve sonrası sergilediği Fair Play, alkışa değerdi. Bundan mutlu olmamak da mümkün değildi. Kocaelispor 2290 seyirci ile Karşıyaka deplasmanına geldi. Karşıyaka’da ise maça 6000’e yakın taraftar gelerek, bu müthiş mücadeleyi izledi. Bu iki takımda büyük marka. Bakmayın siz onların 3. Lig’de olduğuna. Atatürk Stadı’nda gördüğümüz tablo bir çok Süper Lig maçında bile yaşanmıyor. İşte futbol bundan seviliyor. Karşıyaka adına yazılarımı haftalardır tekrar etmekle yarar görüyorum. Oyuncular ve takım oyunu her geçen gün gelişiyor. Bir de Görkem ile Harun’un takıma girmesi ile hücumdaki etkinlik ve üretkenliğin artması, Karşıyaka’nın futbolunun imrenilerek izletilmesine neden oluyor. Mustafa Aşan’ın muhteşem mücadelesi, Hakan ve Doğukan’ın her geçen gün artan performansları, Muhammed Fatih ve Anıl’ın disiplinli oyunları, Erdoğan’ın müthiş formu ve elbette Cenk ve Metin’den bahsetmeden geçmek onlara haksızlık olur. Defansın merkezinde adeta kale gibiler. Metin’in yaptığı bu hafta iki inanılmaz müdahale ile alkışı hak etti. Karşıyaka kompakt oyun anlayışı, iyi yardımlaşmaları, enerji ve tempoları ile puan cetvelindeki sıralarını hak etmiyor. Onlar sahada böyle oynadıkça, tribünlerde haklı olarak coşuyor.



Mehmet Demirtaş: Soner Hoca takımın başına geçtiği günden itibaren durum tespitini yaptı, teşhisi koydu ve tedavi sürecini hızla başlattı. Bununla birlikte puanlarda gelmeye başladı. Elbette lig uzun bir maraton. Kadro derinliği maalesef yok. Eldeki oyuncuların da gelişmeye ihtiyacı çok. Her şeye rağmen gençlerdeki bir kıpırdanma gözle görülüyor. Devre arasına kadar özellikle evinde puan kaybına tahammül olmamalı. Bu noktada güçlü Karşıyaka taraftarına büyük iş düşüyor. Her zamankinden çok daha fazla kenetlenmek şart. Bu haftaki rakip 3 haftadır galibiyet yüzü görmeyen Ağrıspor. Alınacak puanlar geleceğe umutla bakmamıza neden olacak.