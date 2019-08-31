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    HaberlerEgeNarlıdere’de anında çözüm
    31.08.2019 - 03:01

    Narlıdere’de anında çözüm

    Narlıdere’de anında çözüm

    Narlıderelilere daha hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunmak için ‘WhatsApp İletişim Hattı’ üzerinden öneri ve talepleri kabul eden belediye, son 4 ayda 3 binden fazla başvuruyu çözüme kavuşturdu. Yakın zamanda Hemşeri İletişim Merkezi de faaliyete geçirildi. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin “Vatandaşlarımız ne zaman isterse, belediyemiz bir telefon kadar yakında” dedi.

    Mayıs başından bu yana, 0553 0 376 000 numaralı WhatsApp İletişim Hattı üzerinden, 4 bin 340 başvuru alındı, 4 ayda 3 bin 200 başvuru çözüme kavuşturuldu.

    'Bu sevgi ve samimiyeti 30 saniyeye sığdırmaya çalıştık'Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir videosunu paylaştı.
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