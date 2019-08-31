Narlıdere’de anında çözüm

Narlıderelilere daha hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunmak için ‘WhatsApp İletişim Hattı’ üzerinden öneri ve talepleri kabul eden belediye, son 4 ayda 3 binden fazla başvuruyu çözüme kavuşturdu. Yakın zamanda Hemşeri İletişim Merkezi de faaliyete geçirildi. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin “Vatandaşlarımız ne zaman isterse, belediyemiz bir telefon kadar yakında” dedi.

Mayıs başından bu yana, 0553 0 376 000 numaralı WhatsApp İletişim Hattı üzerinden, 4 bin 340 başvuru alındı, 4 ayda 3 bin 200 başvuru çözüme kavuşturuldu.