Nasır, meclise iletecek

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, MÜSİAD İzmir Şubesi tarafından düzenlenen hasbihal toplantısına katıldı. İşinsanlarının sorunlarını dile getirip çözüm önerilerini masaya yatırdığı toplantıda konuşan Nasır, çözüm noktasında köprü vazifesi göreceğini belirtti Nasır, iki saat süren toplantıda not aldığı sorunlarla ilgili dönüş yapılacağını söyledi. MÜSİAD Başkanı Bilal Saygılı da, “Milletvekilimizle koordineli bir şekilde çalışmaya ve sık sık bir araya gelmeye devam edeceğiz” dedi.