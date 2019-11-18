18.11.2019 - 01:20 |
Nazilli Belediyespor potada güldü
Türkiye Basketbol Erkekler 2. Lig'de mücadele eden Nazilli BLD, İstanbul’da UPS Spor ile karşılaştı. Ahmet Cömert Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada siyah beyazlılar, UPS Spor'u 66-86 mağlup ederek taraftarına bayram yaşattı.
Diğer sonuçlar
- Karabükspor: 2-3 Bodrumspor
- Manisaspor: 1-7 Çatalcaspor
- Muğlaspor: 1-0 Yeşilyurt Belediyespor
- Somaspor: 2-3 Pazarspor
Polisin 'dur' ihtarına uymadıNevşehir'de polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü ve 3 arkadaşı uzun süren kovalama sonucunda yakalandı. Sürücünün alkollü olduğu belirlenen otomobilde yapılan aramada ise pompalı tüfek ve bıçak ele geçirildi.