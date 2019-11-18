Nazilli Belediyespor potada güldü

Türkiye Basketbol Erkekler 2. Lig'de mücadele eden Nazilli BLD, İstanbul’da UPS Spor ile karşılaştı. Ahmet Cömert Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada siyah beyazlılar, UPS Spor'u 66-86 mağlup ederek taraftarına bayram yaşattı.

Diğer sonuçlar

- Karabükspor: 2-3 Bodrumspor

- Manisaspor: 1-7 Çatalcaspor

- Muğlaspor: 1-0 Yeşilyurt Belediyespor

- Somaspor: 2-3 Pazarspor