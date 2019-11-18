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    HaberlerEge HaberleriNazilli Belediyespor potada güldü
    18.11.2019 - 01:20 |

    Nazilli Belediyespor potada güldü

    Türkiye Basketbol Erkekler 2. Lig'de mücadele eden Nazilli BLD, İstanbul’da UPS Spor ile karşılaştı. Ahmet Cömert Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada siyah beyazlılar, UPS Spor'u 66-86 mağlup ederek taraftarına bayram yaşattı.

    Diğer sonuçlar

    - Karabükspor: 2-3 Bodrumspor
    - Manisaspor: 1-7 Çatalcaspor
    - Muğlaspor: 1-0 Yeşilyurt Belediyespor
    - Somaspor: 2-3 Pazarspor

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