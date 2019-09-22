22.09.2019 - 01:12 |
Nazilli, potada güç topluyor
Geçtiğimiz sezon 1.Lig’in kıyısından dönen ve bu sene şeytanın bacağını kırmak isteyen Nazilli Belediyespor Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.
Geçtiğimiz sezon 1.Lig’in kıyısından dönen ve yeni sezonda takımın başına tecrübeli antrenör Zafer Çavuşoğlu’nu getiren siyah beyazlılarda sezon öncesi kamp dönemi yoğun bir şeklide devam ediyor. Siyah inciler, koç Zafer Çavuşoğlu gözetiminde bir yandan Nazilli Spor Salonu’nda taktiksel antrenmanlarını sürdürürken diğer yandan Yıldırım Demirören Tesisleri’nde güç depoluyor.
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