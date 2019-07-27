Nazilli, Zafer’le devam

Nazilli Belediyespor’da kaptan Zafer Özden, sözleşmesini 1 yıl uzattı. Siyah beyazlı takımın kaptanlığını üstlenen 34 yaşındaki futbolcu geçen sezon yarım bıraktıkları işi bu yıl tamamlayacaklarını belirterek, “Bu kez, direkt şampiyonluk hedefliyoruz” dedi. Zafer, geçen sezon ligde 22, kupada 3 maçta görev aldı. Öte yandan, gurbetçi orta saha oyuncusu Selçuk Çubuk da (27) denemeye alındı.