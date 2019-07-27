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    HaberlerEgeNazilli, Zafer’le devam
    27.07.2019 - 02:32

    Nazilli, Zafer’le devam

    Nazilli Belediyespor’da kaptan Zafer Özden, sözleşmesini 1 yıl uzattı. Siyah beyazlı takımın kaptanlığını üstlenen 34 yaşındaki futbolcu geçen sezon yarım bıraktıkları işi bu yıl tamamlayacaklarını belirterek, “Bu kez, direkt şampiyonluk hedefliyoruz” dedi. Zafer, geçen sezon ligde 22, kupada 3 maçta görev aldı. Öte yandan, gurbetçi orta saha oyuncusu Selçuk Çubuk da (27) denemeye alındı.

    Beylikdüzü’nde, pompalı tüfekli, sopalı kavga kameradaBeylikdüzü’nde iki grup arasında pompalı tüfek, sopa ve bıçaklarla yaşanan kavga anı cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedilirken görüntülerde pompalı silahlı kişinin havaya ateş ettiği de görülüyor.
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    26 Temmuz 2019 Magazin Bülteni.
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