Nergis ve mandalinayı tanıtıyorlar

Karaburun’a özgü nergis, hurma zeytin, zeytinyağı, mandalina, keçi peyniri gibi çeşitli ürünlerin ziyaretçilerle buluştuğu fuarın, ilçenin turizm potansiyelinin tanıtılması için önemli bir fırsat sunduğunu belirten Başkan İlkay Girgin Erdoğan, “İlçemizin doğal dokusunu bozmadan turizm faaliyetlerinin yapılabileceğini göstermek istiyoruz” diye konuştu.