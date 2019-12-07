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    07.12.2019 - 02:19 | | YUSUF ÇINAR

    Nergis ve mandalinayı tanıtıyorlar

    Karaburun Belediyesi, fuarizmir’de düzenlenen 13’üncü Uluslararası Travel Turkey İzmir Fuarı’nda ilçenin turizm ve tarih alanındaki değerleriyle, projelerini tanıtıyor.

    Nergis ve mandalinayı tanıtıyorlar

    Karaburun’a özgü nergis, hurma zeytin, zeytinyağı, mandalina, keçi peyniri gibi çeşitli ürünlerin ziyaretçilerle buluştuğu fuarın, ilçenin turizm potansiyelinin tanıtılması için önemli bir fırsat sunduğunu belirten Başkan İlkay Girgin Erdoğan, “İlçemizin doğal dokusunu bozmadan turizm faaliyetlerinin yapılabileceğini göstermek istiyoruz” diye konuştu.

    Milliyet'te Gündem 6 Aralık 2019.
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    6 Aralık 2019 Magazin Bülteni.
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