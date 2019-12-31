2020 yılının 2019’a göre daha iyi olacağını dile getiren İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Barış Kocagöz, “Önümüzü daha net görebildiğimiz ve büyümeye odaklanacağımız bir yıl olacak. Hammadde, enerji ve tarımsal ürünlerin fiyatları artacak. Genel anlamda 2020 yılından umutluyuz” dedi.