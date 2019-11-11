Ödemiş ve Urla tarihini koruyor

Tarihi Kentler Birliği (TKB) Tarihi Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda İzmir’e iki ödül geldi. Ödemiş Belediyesi’nin Tarihi Katırcı Hanı ve Çevresi Restorasyon Projesi ile Urla Belediyesi’nin Malgaca ve Arasta Sokakları Sağlıklaştırma ve Kentsel Tasarım Projesi ödüllendirildi.

Sahip çıkmaya devam

YAPEX Antalya Fuarı’nda düzenlenen ödül töreninde konuşan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, “Her zaman Urla’nın tarihi dokusunu ve kültürünü korumak istedik. Son yıllarda ilçemize artan ilgiyle birlikte koruma faaliyetlerinin de önemi arttı. 12 İyon kentine dayanan kültürel misarımızı, gelecek nesillere aktarmak istiyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Eriş ise, “Kentimizdeki tarihi dokuya sahip çıkma ve koruma adına bundan sonraki çalışmalarımız için bu ödül bize güç verdi. Proje Mahmut Badem döneminde hazırlandı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bundan sonra da kentimizin tarihi dokusuyla ön planda olması için çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu. Ödemiş Belediyesi’nin anıtsal karakterde bir yapıya önerilen ölçülü ve özgün koruma müdahalesi, ayrıca söz konusu önerinin kent dokusunda tamamlayıcı nitelikte olması nedeniyle ödülüne layık bulunduğu belirtildi.