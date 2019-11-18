BİST105.3801,54EURO6,360,10 USD5,750,13ALTIN271,08-0,27
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge HaberleriÖdül, İstanbul’da oyunculuk eğitimi
    18.11.2019 - 01:30 |

    Ödül, İstanbul’da oyunculuk eğitimi

    Sinema ve dizi sektörüne yeni yüzler kazandırmayı amaçlayan ‘4. Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması’nın Ege elemeleri Mövenpick Otel’de 15 Mart 2020’de yapılacak.

    Ödül, İstanbul’da oyunculuk eğitimi

    Vizyon Production Ajans Başkanı Atilla Kaplakaslan, Salih Güney, Volkan Severcan, geçen yılın birincileri Yağmur Çokgenç ve Reza Mollazadeh, Av.Kasım Aksoy, Arif Işık, Evrim Selvi ve Ufuk Su’nun katıldığı bilgilendirme toplantısında konuşan jüri başkanı Tamer Karadağlı, “Emsallerinin aksine bu yarışmada para ödülü yok. Ödül olarak oyunculuk eğitimi var. Yarışmada dereceye girenler İstanbul’da usta eğitmenler tarafından 10 günlük sıkı bir kampa alınacak” dedi. Kaplakaslan ise, seçimlerin dijital oylama ile yapılacağını açıkladı.

     

    Polisin 'dur' ihtarına uymadıNevşehir'de polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü ve 3 arkadaşı uzun süren kovalama sonucunda yakalandı. Sürücünün alkollü olduğu belirlenen otomobilde yapılan aramada ise pompalı tüfek ve bıçak ele geçirildi.
    daha fazla video için
    17 Kasım 2019 Magazin Bülteni17 Kasım 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Polisin 'dur' ihtarına uymadı! Aracına saklamış...

    Polisin 'dur' ihtarına uymadı! Aracına saklamış...

    Kan donduran olayda flaş gelişme! Yakalandı

    Kan donduran olayda flaş gelişme! Yakalandı

    Kimse Bilmez 22. son bölümde Sevda, Uygar'a silah çekti! 23. yeni bölüm fragmanı...

    Kimse Bilmez 22. son bölümde Sevda, Uygar'a silah çekti! 23. yeni bölüm fragmanı...

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kenter için başsağlığı mesajı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kenter için başsağlığı mesajı

    Sıradaki Haber