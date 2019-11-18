18.11.2019 - 01:30 |
Ödül, İstanbul’da oyunculuk eğitimi
Sinema ve dizi sektörüne yeni yüzler kazandırmayı amaçlayan ‘4. Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması’nın Ege elemeleri Mövenpick Otel’de 15 Mart 2020’de yapılacak.
Vizyon Production Ajans Başkanı Atilla Kaplakaslan, Salih Güney, Volkan Severcan, geçen yılın birincileri Yağmur Çokgenç ve Reza Mollazadeh, Av.Kasım Aksoy, Arif Işık, Evrim Selvi ve Ufuk Su’nun katıldığı bilgilendirme toplantısında konuşan jüri başkanı Tamer Karadağlı, “Emsallerinin aksine bu yarışmada para ödülü yok. Ödül olarak oyunculuk eğitimi var. Yarışmada dereceye girenler İstanbul’da usta eğitmenler tarafından 10 günlük sıkı bir kampa alınacak” dedi. Kaplakaslan ise, seçimlerin dijital oylama ile yapılacağını açıkladı.
Polisin 'dur' ihtarına uymadıNevşehir'de polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü ve 3 arkadaşı uzun süren kovalama sonucunda yakalandı. Sürücünün alkollü olduğu belirlenen otomobilde yapılan aramada ise pompalı tüfek ve bıçak ele geçirildi.