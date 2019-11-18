Ödül, İstanbul’da oyunculuk eğitimi

Vizyon Production Ajans Başkanı Atilla Kaplakaslan, Salih Güney, Volkan Severcan, geçen yılın birincileri Yağmur Çokgenç ve Reza Mollazadeh, Av.Kasım Aksoy, Arif Işık, Evrim Selvi ve Ufuk Su’nun katıldığı bilgilendirme toplantısında konuşan jüri başkanı Tamer Karadağlı, “Emsallerinin aksine bu yarışmada para ödülü yok. Ödül olarak oyunculuk eğitimi var. Yarışmada dereceye girenler İstanbul’da usta eğitmenler tarafından 10 günlük sıkı bir kampa alınacak” dedi. Kaplakaslan ise, seçimlerin dijital oylama ile yapılacağını açıkladı.