Ödüllü filmler, kış boyunca gösterimde

Foça Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Foça’da Kış Sinemaları projesiyle, Pelin Esmer, Emin Alper ve Hüseyin Karabey’in dünya çapında ses getirmiş ödüllü filmleri ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşacak. Sinema günleri, 4 Ocak’ta yönetmen Pelin Esmer’in de katılımıyla “Gözetleme Kulesi” filminin gösterimiyle başlıyor. Şubat ayında Emin Alper sinemasına odaklanılarak, yönetmenin ‘Abluka’ ve ‘Tepenin Ardı’ filmleri gösterilecek.