20.12.2019 - 00:01 |
Ödüllü filmler, kış boyunca gösterimde
Foça Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Foça’da Kış Sinemaları projesiyle, Pelin Esmer, Emin Alper ve Hüseyin Karabey’in dünya çapında ses getirmiş ödüllü filmleri ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşacak. Sinema günleri, 4 Ocak’ta yönetmen Pelin Esmer’in de katılımıyla “Gözetleme Kulesi” filminin gösterimiyle başlıyor. Şubat ayında Emin Alper sinemasına odaklanılarak, yönetmenin ‘Abluka’ ve ‘Tepenin Ardı’ filmleri gösterilecek.
Polis memuru ve kız arkadaşı evde ölü bulunduİzmir’in Çiğli ilçesinde polis memuru ve kız arkadaşı evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan ilginç kutlama‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları’nda düzenledikleri törenle dünyaevine girmişlerdi. İlişkilerinde dört yılı geride bırak çiftten Bülent Şakrak, turne dönüşü eşine sürpriz yaptı.