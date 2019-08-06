Öğrenciler, dünya sorunlarını konuştu

Türkiye’nin yanı sıra Kanada, Yunanistan, Pakistan, Afganistan ve Liberya gibi farklı ülkelerden 190 öğrencinin katıldığı konferans, beş gün sürdü. Lise ve üniversite öğrencilerinin katılımıyla yapılan etkinlik kapsamında gençler, yaklaşık 30 kişilik gruplara ayrılarak, asmacı harekatı’, ‘Amerikan sivil savaşı’, ‘NATO’, ‘Venezuela’daki Maduro kabinesi’, ‘İslam İş Birliği Teşkilatı’ ve ‘Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suçlarla Mücadele’ konularında çalışma yaparak, çözüm önerisi protokolü hazırladı. Topluluk önünde konuşma, dünya politikalarını öğrenme ve yabancı dillerini geliştirme imkanı bulan öğrenciler, farklı ülkelerden gençlerle arkadaş olma fırsatını da yakaladı. l İZMİR DHA