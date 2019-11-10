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    HaberlerEge HaberleriÖğrencilerden muhteşem şov
    10.11.2019 - 01:51 |

    Öğrencilerden muhteşem şov

    Muğla’da, Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 81’inci yıldönümü anma programları kapsamında 450 lise öğrencisi, bedenleriyle Atatürk’ün portresini, ölüm saati olan 09.05’i, yaşamını yitirdiği yılı ve imzasını oluşturdu.

    Öğrencilerden muhteşem şov

    Öğrencilerin koreografisi, sosyal medyadan yüzlerce kez paylaşıldı.

    Trump o güne işaret etti ve açıkladı: Beyaz Saray yayınlayacakABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın muhtemelen Salı günü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile ikinci bir çağrının transkriptini yayınlayacağını açıkladı.
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    9 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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