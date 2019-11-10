10.11.2019 - 01:51 |
Öğrencilerden muhteşem şov
Muğla’da, Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 81’inci yıldönümü anma programları kapsamında 450 lise öğrencisi, bedenleriyle Atatürk’ün portresini, ölüm saati olan 09.05’i, yaşamını yitirdiği yılı ve imzasını oluşturdu.
Öğrencilerin koreografisi, sosyal medyadan yüzlerce kez paylaşıldı.
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