‘Öğrencilerin zekâsına ve azmine güveniyoruz’

Öğrencilerin zekâsına, kabiliyetine, çalışkanlığına, üretkenliğine ve azmine güvendiklerini söyleyen Savaş, “Gerek kamuda, gerekse özel sektörde açılan pozisyonlar için yapılan tanımlarda diploma sadece bir faktör haline geldi. Bu tür işlere ancak yabancı dilden birikime ve beceriye kadar pek çok ilave şartın karşılanmasıyla ulaşılabilmekte” dedi.

‘Milli ve yerli üretim’

Türkiye’nin üretken, rekabetçi ve istikrarlı istihdam piyasasına kavuşmasını önemsediklerini kaydeden Savaş, şunları söyledi:

“Değişimi taklit eden değil, değişime yön veren bireyler olarak buradan ayrılmanız için gerekli her türlü çaba ve altyapıyı sağlamanın gayreti içindeyiz. Ülke olarak son birkaç yıldır içinden geçtiğimiz zorlu dönemeçler, bizlere milli ve yerli üretimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu üretimi gerçekleştirecek ve ülkemizi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine götürecek olan sizlersiniz.”

Açılış törenine tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı da katıldı ve ilk dersi verdi. Ortaylı, akademik eğitimin önemine dikkat çekti; bir toplumun, üniversitenin getireceği faaliyetler ve bilgi birikiminden uzakta kalması durumunda, zengin ve güçlü olsa bile sonunun hüsran olacağını söyledi.