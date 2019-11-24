Öğrencilerine ışık oluyor!

Bulgaristan’ın Varna şehrinde dünyaya gelen dört aylıkken Çernobil faciasından etkilendiği için gözlerini kaybeden Ayhan Özgür (33), ailesi ile birlikte geldiği Türkiye’de sosyal bilgiler öğretmenliği bölümünden mezun oldu, 2012 yılında göreve başladığı Gaziemir’deki Aslanlar Ortaokulu’nda öğrencileriyle sıcak bir bağ kurdu.



Lise eğitimi sırasında öğretmen olmaya karar verdiğini ve bu mesleğin kendisi için bir tutku olduğunu söyleyen Özgür, “Okula giderken tek istediğim şeyin öğretmenlik olduğunu farkettim. İstediğimi elde ettim. Çalışanlar her şekilde başarıyor. Bazı şeyler engel tanımıyor. Çok çalıştım ve çabalarımın karşılığını da aldım. Çok fazla uğraştım, yoruldum. Başarının verdiği mutluluk, geride kalan zorlukları gölgede bırakıyor” dedi.



‘Her zorluğa değiyor’



Okulda olmanın, öğrencilerle ders işlemenin kendisine büyük bir mutluluk verdiğini ifade eden Özgür, mesleğini ve öğrencilerini çok sevdiğini anlattı, “Çocuklar benim anlattıklarımı bildikleri, söylediklerimi tekrarlayıp, konuları anlayarak başarılı oldukları zaman çok mutlu oluyorum. Dönemlerini başarıyla kapattıklarında, bu benim için her zorluğa değiyor” diye konuştu. Atandıktan sonra çok fazla zorluk yaşamadığını belirten Ayhan Özgür, sözlerine şöyle devam etti:

“Çocukların beni kabullenmesi zor olmadı. İlk zamanlar ayakkabılarımı nasıl giydiğimi, bağcıklarını nasıl bağladığımı soran öğrencilerim oldu. Onlara ayakkabılarımı nasıl giyindiğimi gösterdim. Okula geldiğimde ilk önce öğrencilerime kendimi tanıttım, görme engelli bir öğretmenle ders yapmanın nasıl bir şey olduğunu anlattım. Burada mutluyum. Gözlerim görseydi de bu mesleği seçerdim.” Özgür ile ders işlemenin keyifli olduğunu belirten öğrenciler de öğretmenlerini çok sevdiklerini ifade etti.