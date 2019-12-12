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    HaberlerEge Haberleri Öğretmenler ‘Gece Sirenleri’nde
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    13.12.2019 - 00:05 |

    Öğretmenler ‘Gece Sirenleri’nde

    Öğretmenler ‘Gece Sirenleri’nde

    İzmir Bornova Selçuk Yaşar Boyacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, Folkart Gallery’deki Gece Sirenleri Sergisi’ni gezdi. Türk edebiyatının usta ismi yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri’nin düzyazı serüveninden yansıyanlar ile usta ressam Ali Kotan’ın, İleri’den esinlendiği eserlerini buluşturan serginin çalışmaları, tamamen bir Folkart Gallery prodüksiyonu olarak, Proje Direktörü Fahri Özdemir tarafından yaklaşık 3 yıl önce başlatılmıştı. Sergi, 19 Ocak 2020’ye kadar açık.

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