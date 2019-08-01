Okey taşları sustu çocuklar kitap okudu

MUĞLA’da, çocukların birbiriyle dayanışmalarını ve yetişkinlere örnek olmalarını sağlamak amacıyla ‘Okey Taşları Sussun’ projesi kapsamında kahvede 1 saat kitap okuma etkinliği düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi personelleri Dilek Ekici ve Murat Doğan ile Yatağan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi’nde görevli edebiyat öğretmeni İbrahim Kucuş’un hazırladığı proje, çocukları toplumla kaynaştırmak, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve yetişkinlere örnek olmalarını sağlamayı hedefliyor. İlk olarak Menteşe’nin Müştakbey Mahallesi’nde bir kahvehanede düzenlenen etkinlikte, müşterilerin çocuklara saygı göstererek oyun oynamaması takdir topladı. Proje hakkında bilgi veren Dilek Ekici, “Yetişkinler olarak, evlatlarımızı nefrete itmememiz gerekiyor. Onların sevgi dili oluşturmasını istiyoruz. Etkinliklerimizi haftada bir gün düzenleyeceğiz” dedi. l DHA