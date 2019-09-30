Oktoberfest Arena’da

Athena’nın sahne alacağı festivalde ayrıca Büyük Ev Ablukada, Fırtınayt, Anıl Piyancı, Evrencan Gündüz ve Uzaylılar, Nova Norda, Ege Çubukçu ve Hey! Douglas gibi sanatçılarda katılacak. Festivalin ilk günü konserler sonrasında düzenlenecek AfterParti’de dünyaca ünlü prodüktör Ten Walls ve Monality sahne alacak. Farklı sokak lezzetlerinin de olacağı festivalde, ünlü markalar yemek karavanları ve standlarını açacak.