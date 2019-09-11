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    HaberlerEgeOkullar, öğrenim dönemi için hazır
    11.09.2019 - 01:04

    Okullar, öğrenim dönemi için hazır

    Merkezefendi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki okul bahçelerinde tamir, bakım-onarım, çevre düzenlemesi ve boya çalışmaları gerçekleştirdi.

    Okullar, öğrenim dönemi için hazır

    Başkan Şeniz Doğan, öğrencilerin daha temiz ve düzenli bir eğitim hayatı geçirmeleri için çalıştıklarını belirtti.

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