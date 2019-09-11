11.09.2019 - 01:04
Okullar, öğrenim dönemi için hazır
Merkezefendi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki okul bahçelerinde tamir, bakım-onarım, çevre düzenlemesi ve boya çalışmaları gerçekleştirdi.
Başkan Şeniz Doğan, öğrencilerin daha temiz ve düzenli bir eğitim hayatı geçirmeleri için çalıştıklarını belirtti.
Anne ve oğlunu öldürdü kızını ağır yaraladıNiğde'de bir kişi, arazide hayvan otlatma anlaşmazlığı yüzünden husumetli olduğu anne ve oğlunu öldürdü, kızını ağır yaraladı.