Aydın Büyükşehir Belediyespor forması giyen A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Meryem Boz, 07-12 Ocak tarihleri arasında Hollanda’da düzenlenecek olan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri’ne dair açıklamalarda bulundu. Boz, “Harika geçen Avrupa Şampiyonası sonra yeniden Milli takım dönemindeyiz. Milli formayı giymek her sporcu için olduğu gibi benim için de gurur verici. Türk kadınının gücünü ay yıldızlı formayla gösterebilmek ise muhteşem ve onur verici. Olimpiyat elemelerinde güçlü rakiplerimiz var. Karşılaşmaların nerede, hangi ülkede olduğunun fazla bir önemi yok. Olimpiyatlarda yer almak, mücadele edebilmek her sporcunun rüyasıdır” dedi. Olimpiyat elemelerinde tüm maçları kazanarak olimpiyat vizesini almak istediklerini belirten Boz, “Tüm rakiplerimiz güçlü. Her zaman olduğu gibi bu turnuvada da elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Biz olimpiyat vizesi için sahada olacağız. Sizin destekleriniz bize itici bir güç olacaktır” dedi.