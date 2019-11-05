Onbinleri konuk ediyor

Denizli Büyükşehir’in kente kazandırdığı, Ege Bölgesi’nin en büyük kongre ve kültür merkezinde her gün farklı bir etkinlik düzenleniyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin geçen mart ayında kente kazandırdığı, Ege Bölgesi’nin en büyük kongre ve kültür merkezi olma özelliğine sahip Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi, bugüne kadar seminer, konferans, gösteri, sergi, tiyatro ve konser gibi yüzlerce etkinlik ve programa ev sahipliği yaptı. Kültür ve sanat etkinliklerinin yanı sıra Uluslararası 5. Denizli Cam Bienali, 33. Uluslararası Amatör Tiyatro Festivali, Ege Aşıklar Bayramı gibi ulusal ve uluslararası organizasyonlara da ev sahipliği yapan modern merkez onbinlerce vatandaşı kültür ve sanatla buluşturdu.

Merkezin hayata geçirdikleri en önemli yatırımlar arasında yer aldığını söyleyen Büyükşehir Başkanı Osman Zolan, şunları söyledi:

Planetaryum

“Tesis, ilk açıldığı günden beri şehrin kültür ve sanat merkezi oldu. Özellikle şehir dışından gelen sanatçılarımız, misafirlerimiz buraya hayran kalıyor. Her gün 1 ya da 2 etkinliğe ev sahipliği yapan tesiste ayrıca 100 kişilik planetaryum da bulunuyor. Öğrencilerimize güneş sistemi, gezegenler ve yıldızlar 3 boyutlu bir şekilde aktarılıyor.”