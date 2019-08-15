Önce temizlik, sonra mama

Buca Belediyesi’nde çalışan yüzde 70 zihinsel engelli temizlik işçisi Recep Çelik (26), kendi imkânlarıyla sokak hayvanlarının su ve mama ihtiyaçlarını karşılıyor. Efeler Mahallesi, Şirinyer Tren İstasyonu ve çevresinde mesaiye başlayan Çelik’i kokusundan tanıyan sokak hayvanları da temizlik sırasında peşinden ayrılmıyor.

İşini tamamladıktan sonra hayvanlarla ilgilendiğini belirten Çelik, “Beraber mıntıka temizliği yapıyoruz. Karınları acıktığı zaman mama ve su veriyorum, masajlarını yapıyorum. Kentin sokaklarına sevgi ekmeye devam edeceğim. İnsanlar da tüm hayvanlara sevgi göstersinler. Yemeklerini çöpe atmasınlar” diye konuştu.