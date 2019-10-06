06.10.2019 - 02:20 |
Öncelik dönüşüm
Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, sokak sokak dolaşıp muhtarlarla görüşüyor.
Vatandaşların öncelikli taleplerinin kentsel dönüşüm olduğunu belirten Batur, “Sorunlara çözümü hızla hayata geçiriyoruz” dedi.
Antalya’da genç kızların sosyal medya tartışması kanlı bittiAntalya’da 17 yaşındaki C.S.A., sosyal medya üzerinden annesine küfür ettiği gerekçesiyle buluşmak için çağırdığı arkadaşı S.İ.’yi (15), sokakta bacaklarından bıçaklayıp kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan S.İ. tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, şüpheli C.S.A ise kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.