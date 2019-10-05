Onlar erdi muradına...

Lise yıllarında başlayan arkadaşlıkları üniversitede aşka dönüşen çiftin nikahını Zübeyde Hanım Nikah Evi’nde gerçekleşen törende Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay kıydı. Akşam ise İzmir Arena’da düzenlenen görkemli düğün töreninde Küçükavcı Kuru Kahvecilik Yönetim Kurulu Başkanı Osman Avcı ve Özlem Barka ile Fatih Tanfer-Esin Tanfer çifti, mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan konukların tebriklerini kabul etti. Genç çift balayı tatili için Bali’yi tercih etti.