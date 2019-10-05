05.10.2019 - 02:14 | | YUSUF ÇINAR - MAGAZİNİN BABASI
Onlar erdi muradına...
Gazetemiz spor yazarı Fatih Tanfer ile Esin Tanfer’in kızları Ecem Tanfer, yaşamını Karşıyaka’nın meşhur kurukahvecisi Küçükavcı sahiplerinden Oğulkan Avcı ile birleştirdi.
Lise yıllarında başlayan arkadaşlıkları üniversitede aşka dönüşen çiftin nikahını Zübeyde Hanım Nikah Evi’nde gerçekleşen törende Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay kıydı. Akşam ise İzmir Arena’da düzenlenen görkemli düğün töreninde Küçükavcı Kuru Kahvecilik Yönetim Kurulu Başkanı Osman Avcı ve Özlem Barka ile Fatih Tanfer-Esin Tanfer çifti, mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan konukların tebriklerini kabul etti. Genç çift balayı tatili için Bali’yi tercih etti.
Arslantepe Höyüğünde 5700 yıllık çocuk iskeleti bulunduMalatya’da bulunan Arslantepe Höyüğü’nde bu yıl yapılan kazı çalışmalarında tahmini olarak 5 bin 700 yıllık olduğu değerlendirilen çocuk iskeleti bulundu.