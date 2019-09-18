Yönetim kurulu toplantısı sonrasında iç saha yenilgisi yüzünden futbolculara 30’ar bin lira fatura kesecekleri ifade edildi. Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat ise, “Kendi saha ve seyircimizin önünde kaybetmemiz bizleri üzdü. Artık önümüze bakacağız. Kayseri’den puanlarla döneceğiz” dedi.