18.09.2019 - 02:38 |
‘Önümüze bakacağız’
Konyaspor’a 1-0 yenilerek bu sezonki ilk mağlubiyetini alan Yukatel Denizlispor’da yönetimin takıma ceza keseceği öğrenildi.
Yönetim kurulu toplantısı sonrasında iç saha yenilgisi yüzünden futbolculara 30’ar bin lira fatura kesecekleri ifade edildi. Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat ise, “Kendi saha ve seyircimizin önünde kaybetmemiz bizleri üzdü. Artık önümüze bakacağız. Kayseri’den puanlarla döneceğiz” dedi.
Göç Kurulu, Bakan Süleyman Soylu başkanlığında toplandıGöç Kurulu, Türkiye'nin göç stratejilerini belirlemek amacıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında 9. kez toplandı.