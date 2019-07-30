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    HaberlerEgeOnuralp Bitim Pınar KSK'da
    30.07.2019 - 01:02

    Onuralp Bitim Pınar KSK'da

    Tahincioğlu Basketbol Süper Lig temsilcisi Pınar Karşıyaka bir transfere daha imza attı.

    Onuralp Bitim Pınar KSK'da

    Son olarak Amerikalı oyun kurucu Tony Taylor’ı renklerine bağlayan Kaf Kaf, geçen sezon Anadolu Efes’te forma giyen 20 yaşındaki Onuralp’le de 2 yıllık sözleşme imzaladı. Onuralp Bitim geride kalan sezon 20 maçta forma giyip 3,9 sayı ortalamasına ulaştı ve Anadolu Efes’te şampiyonluk yaşadı. 

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