30.07.2019 - 01:02
Onuralp Bitim Pınar KSK'da
Tahincioğlu Basketbol Süper Lig temsilcisi Pınar Karşıyaka bir transfere daha imza attı.
Son olarak Amerikalı oyun kurucu Tony Taylor’ı renklerine bağlayan Kaf Kaf, geçen sezon Anadolu Efes’te forma giyen 20 yaşındaki Onuralp’le de 2 yıllık sözleşme imzaladı. Onuralp Bitim geride kalan sezon 20 maçta forma giyip 3,9 sayı ortalamasına ulaştı ve Anadolu Efes’te şampiyonluk yaşadı.
Son bir ayda 5. kez intihara kalkıştıDiyarbakır'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve bir ay içerisinde 5’inci kez tarihi surlara çıkarak intihar girişiminde bulunan intahara kalkışan Z.D. adlı genç kız polis ekipleri tarafından ikna edildi.