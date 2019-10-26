Organize buluşma!

Sanayi ve akademi camiasını buluşturan etkinlikte, Ege Bölgesi’ndeki üniversitelerden 44 akademisyen, 38 firmadan 60 sanayi temsilcisiyle bir araya geldi. Yeni fikirlerin öne sürüldü, projelerin geliştirildiği 160 görüşmeye imza atıldı.



Uğurtaş’a teşekkür



9. buluşmada İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş’ı ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Üniversitemiz ile İAOSB işbirliğinde İzmir’deki üniversitelerden akademisyenleri, İAOSB bünyesinde faaliyet gösteren firmalarla bir araya getirdik. İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş’a ev sahipliği için teşekkür ediyorum” dedi.



İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse’nin de katılarak destek verdiği 9. buluşmaya; Ege, Dokuz Eylül, İzmir Kâtip Çelebi, İzmir Ekonomi, Bakırçay, Demokrasi, Celal Bayar ve Yaşar üniversitesi ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nden (İYTE) akademisyenler ve Teknoloji Transfer Ofisi temsilcileri yer aldı.



Sanayici de kullanıyor



Üniversite-sanayi işbirliğinin artırılması amacıyla birçok organize sanayi bölgesi ile sanayi odalarını ziyaret eden Prof. Dr. Budak, “Daha önce Ege Üniversitesi web sayfası üzerinden akademisyenlerin hizmetine açılan Ege Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi (AVESİS) ile Ege Üniversitesi Laboratuvar Bilgi Sistemi (EGE-LABSİS) paydaşların ve sanayicilerin kullanımına açıldı. Paydaşlar, Ege Üniversitesi’nin sahip olduğu araştırma olanaklarına ve akademik personelinin nitelikli çalışmalarına rahatlıkla ulaşabiliyor” vurgusunu yaptı.