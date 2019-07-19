Orkan’dan lavanta hasadı

Karesi Belediyesi’nin Kocaavşar Mahallesi’nde bulunan lavanta bahçesinde Belediye Başkanı Dinçer Orkan, vatandaşlarla hasat yaptı. Ürünün endüstriyel alanda ve farklı şeklide kullanıldığını belirten Orkan, Karesi’de aromatik bitki alanlarının artırılması için çalışmalar yapacaklarını söyledi.