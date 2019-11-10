Otizmli çocuklara destek

Engelliler ve Yaşlılar Komisyonu Başkan Vekili Hülya Polat, “Otizmli çocukların eğitim hakkı engellenemez. Kısa Süreli Engelli Dinlenme Merkezi’mizde otizmli çocuklar ile tüm engelli gruplarına yönelik el sanatları, boccia ve satranç gibi çeşitli branşlarda kurslar, psikolojik danışmanlık ve aile danışmanlığı gibi hizmetler ve sosyal-kültürel etkinliklerle daima yanlarındayız” dedi.