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    HaberlerEge HaberleriOtizmli çocuklara destek
    10.11.2019 - 01:37 |

    Otizmli çocuklara destek

    Otizimli öğrencilerin yuhalanması’ olayına bir tepki de Karşıyaka Belediyesi’nden geldi.

    Otizmli çocuklara destek

    Engelliler ve Yaşlılar Komisyonu Başkan Vekili Hülya Polat, “Otizmli çocukların eğitim hakkı engellenemez. Kısa Süreli Engelli Dinlenme Merkezi’mizde otizmli çocuklar ile tüm engelli gruplarına yönelik el sanatları, boccia ve satranç gibi çeşitli branşlarda kurslar, psikolojik danışmanlık ve aile danışmanlığı gibi hizmetler ve sosyal-kültürel etkinliklerle daima yanlarındayız” dedi.

    Trump o güne işaret etti ve açıkladı: Beyaz Saray yayınlayacakABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın muhtemelen Salı günü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile ikinci bir çağrının transkriptini yayınlayacağını açıkladı.
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    9 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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