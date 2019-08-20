Otogarda karşıladı kayda götürdü

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’ne kayda gelen öğrencileri İzmir Otogarı’nda karşıladı. Başkan Gümrükçü, İzmir’e ilk gelen öğrenci olan, Hemşirelik Bölümü’ne kayıt yaptıracak olan Gülfidan Dileyen’i makam aracıyla üniversiteye götürdü.

19-21 Ağustos’ta kayıtlarını yaptırmak için İzmir’e gelen öğrencileri Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü karşıladı. Sabahın erken saatlerinde otogara giderek öğrencilere hoş geldiniz diyen Gümrükçü, sohbet ettiği öğrencilere, “Çiğlimizde bulunan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’ni kazanmanızdan dolayı mutluluk duydum. Burası sizin ikinci eviniz olacak. Çiğli Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız” diye konuştu.

‘Hayat kurtaracak’

İstanbul’dan babasıyla gelen Gülfidan Dileyen’le yol boyunca sohbet eden Başkan Utku Gümrükçü, öğrenciye başarılar diledi. Öğrenciyi üniversite çevresi, yeme-içme ve ulaşım olanakları gibi konularda bilgilendiren Gümrükçü, “Çiğlimizde sadece İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi bulunuyor. Üniversiteyi kazanan öğrencileri İzmir Otogarı’nda karşılıyoruz. İlk gelen öğrencimizi de bizzat üniversiteye götürdük. Üniversitede 10 bin civarında öğrenci okuyor. Bölge, giderek gelişiyor. Gülfidan Dileyen de büyüyen bir üniversiteyi ve güzel bir bölümü kazandı. Hayat kurtaracak. Öğrencimizi kutluyorum” dedi. Yeni bir kentte öğrenim görecek olmanın heyecanını yaşadığını belirten Gülfidan Dileyen, “İstanbul’da yaşıyorum ama okumak için İzmir’i seçtim. Ailemde ilk kez ben üniversiteyi kazandım. Çiğli Belediye Başkanımızın bu hoş sürprizi bizi çok mutlu etti” dedi.